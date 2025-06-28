Тату-мастера и представители разнообразных субкультур соберутся, чтобы пообщаться, послушать музыку и, конечно, добавить новые тату на свои тела. Участниками фестиваля татуировки каждый год становятся не только тату-мастера, но и перформеры, мастера грима и боди-арта, бутафоры, скульпторы, кузнецы, ювелиры, дизайнеры одежды, имиджмейкеры, представители «кастом» культуры, а также музыканты и фотографы. Публика окунётся в удивительный мир тату-искусства, гости смогут выбрать новую татуировку у мастера из другого города или страны, прославленного профессионала или талантливого новичка — и всё это по привлекательной цене. Здесь предложат более полумиллиона эскизов, можно будет приобрести новое оборудование, стильные вещи и аксессуары. Кроме того, гостей ждёт профессиональная программа на Конференции Татуировщиков с лекциями и мастер-классами от лучших тату-артистов России, а также разнообразная шоу-программа с музыкой и DJ-сетами.