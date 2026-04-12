Лимоновцы отменяют самого Лимонова? Скандал, позор и вынос мозга. Мощнейшая тусовка поэтов, музыкантов, панков и прочих нонконформистов от искусства. Кто такой Лимонов? Великий русский писатель или литературный пижон? Подлинный патриот или политический провокатор? Вождь для потерянного поколения или умелый манипулятор? Секс-символ или больной шовинист? Сигма или заигравшийся нормис? Пора разобраться и вынести окончательный приговор.