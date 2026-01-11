ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Фестиваль фильмов об искусстве TAFF

Michele, Малая Морская улица, 24

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+
Кино
Фестивали

Про событие

Кинотеатр с атмосферой «Полночи в Париже» на первом этаже отеля Angleterre с фокусом на авторском, фестивальном и культовом кино. Встреча за 45 минут до сеанса на apero — время лёгкого аперитива в кинобаре. Бокал можно взять с собой, но на время фильма сервис останавливается, чтобы не мешать магии кино. The Art Film Festival — ежегодный фестиваль фильмов об искусстве, где демонстрируются новые игровые и документальные фильмы — победители и участники Каннского кинофестиваля, Берлинского и Московского международных кинофестивалей, Sundance, Tribeca и других важных киносмотров. На фестивале демонстрируются новые игровые и документальные фильмы об искусстве — победители и участники Берлинского, Венецианского, Каннского, Московского международных кинофестивалей, Sundance, TriBeCa и других важных киносмотров. 30.10 в 19:00 «Леонора в лучах утреннего света» 31.10 в 18:30 «Дузе»

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Фестиваль «Путь домой»
Фестиваль «Путь домой»
c
по

Бесплатно

Киноглина
Киноглина
до

3800₽

Кинопоказ при свечах в вечер Хэллоуина «Дракула»
Кинопоказ при свечах в вечер Хэллоуина «Дракула»

от 3500₽

Маскарад «Замок Дракулы»
Маскарад «Замок Дракулы»

10000₽

Цыганский фестиваль «Джипси»
Выбор редакции
Цыганский фестиваль «Джипси»

1300₽

Кинолюбители
Кинолюбители

550₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи