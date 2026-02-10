От заката до рассвета два танцпола будут звучать в ритмах фанки, брейкс, брейкбит, гараж и драм-н-бэйс. Приглашённый гость: Bassline Junkie. Никита — продюсер, исследующий звучание юкей гараж, джангл и драм-н-бэйс. Его треки получили поддержку BBC Radio 1 Extra и российских радиостанций, а в активе — коллаборации с артистами из разных стран. На главном танцполе: Bassline Junkie / Quest / Lexani / Shinder / Iva / JK / Boogie Fek На втором танцполе большая драм-н-бэйс программа от ведущих артистов города: Intelligent Manners / X-Cam / Sendah (aka Smoky D) / Holy Polly / Poison / Latin Queen