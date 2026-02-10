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Ежедневная слизь (Daily Slime)

К-30
улица Красного Текстильщика, 10-12АШ

Начало:

Завершение:

1300₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Ночь хорошей музыки. За пультом – ximia, whysobored, kiddy, Sumph и maiiki с лайвами и другие артисты с рэпом и разножанровой электроникой на флешках.

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