Ежедневная слизь (Daily Slime)
улица Красного Текстильщика, 10-12АШ
Начало:
Завершение:
1300₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Ночь хорошей музыки. За пультом – ximia, whysobored, kiddy, Sumph и maiiki с лайвами и другие артисты с рэпом и разножанровой электроникой на флешках.
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