Целых два танцпола с евроденсом. В два раза больше атмосферы 90-х! В два раза больше евроденс-диджеев, которые сыграют все оттенки саунда 90-х: от лёгкого европопа и бабл-гама до андеграундного еврохауса и мощного дэнс-кора. Гвоздь программы — специальный тематический русский сет от DJ Tony, автора популярного канала о русской танцевальной музыке 90-х! За вертушками: Flashback Apollo Deejay Tony (Русский дэнс) Коля Евроденс Deejay Cool Ben Vibe Modest Smirnoff DJ Tarkas Мороз Олег DJ Progressive Paul D Вход свободный.