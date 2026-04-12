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Евро Энергия 2 (Euro Energy)

Птичья Личность
улица Рубинштейна, 28Д

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Целых два танцпола с евроденсом. В два раза больше атмосферы 90-х! В два раза больше евроденс-диджеев, которые сыграют все оттенки саунда 90-х: от лёгкого европопа и бабл-гама до андеграундного еврохауса и мощного дэнс-кора. Гвоздь программы — специальный тематический русский сет от DJ Tony, автора популярного канала о русской танцевальной музыке 90-х! За вертушками: Flashback Apollo Deejay Tony (Русский дэнс) Коля Евроденс Deejay Cool Ben Vibe Modest Smirnoff DJ Tarkas Мороз Олег DJ Progressive Paul D Вход свободный.

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