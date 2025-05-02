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Фестивали
Про событие
Первая underground мототусовка в самом центре Питера. В программе: — Мото активность и полезные лекции — Фото-зона — Еда и напитки — Игровая зона, Арт-инсталляции — DJ-сеты и живые выступления — Розыгрыш призов — Night party Вход свободный: donate support. Дресс-код: Стильная кэжуал мотоэкипировка приветствуется.
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