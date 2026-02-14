Это Бритни, бич!
улица Некрасова, 3-5
Начало:
Завершение:
от 1400₽ до 2500₽
Возраст 18+
Спектакли
Про событие
Бритни Спирс — поп-икона или мем? Символ эпохи или её жертва? Испорченная суперзвезда или просто женщина, которая запуталась? В 17 она стала мировой знаменитостью, в 27 на много лет оказалась под опекой, больше похожей на рабство. Сегодня она на свободе, делится своей правдой — и это становится поводом для открытого разговора. С помощью форум-театра воссоздадут и обсудят путь певицы от «примерной девочки» до отчаявшейся женщины с ножами — возможно, самой честной роли Бритни Спирс. Режиссёр: Никита Славич
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