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Эстетика лета (Summercore)

Jagger
площадь Конституции, 2

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 8000₽
Возраст 18+
Спектакли
Концерты
Фестивали

Про событие

Летний фестиваль альтернативной музыки. Тебя ждут жёсткие риффы, мощные брейки, экспрессивный вокал и атмосфера настоящего музыкального безумия. На сцене пять групп, которые раскачают клуб: Syzygy71 — откроют вечер футуристичным нью?металом с электронными вкраплениями. Тяжёлые биты, индустриальные звуки и синтезаторные текстуры создадут атмосферу кибернетического апокалипсиса. Динамичное световое шоу усилит эффект. SAYO — мощный металкор с элементами электроники и резкими контрастами: от шёпота к крику, от минималистичных партий к плотным гитарным стенам. Их выступление — это эмоциональная буря, которая захватит зал. Descaped — модерн метал с техничными брейками, острыми риффами и экспрессивным вокалом. Жёсткий слэм, плотный звук и прямой контакт с аудиторией — их сет станет настоящим испытанием на прочность. Gonzo Fellaz — взрывная смесь альтернативы и нью?метала с агрессивными риффами, резкими сменами темпа и харизматичным вокалом. Их энергия заставит зал двигаться без остановки. Sleeping satellite — закроют фестиваль мощным сет?листом в стиле электроникор. Мощные брейкдауны, завораживающие электронные мелодии и эмоциональный вокал подведут итог вечера на пике адреналина.

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