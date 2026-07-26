Летний фестиваль альтернативной музыки. Тебя ждут жёсткие риффы, мощные брейки, экспрессивный вокал и атмосфера настоящего музыкального безумия. На сцене пять групп, которые раскачают клуб: Syzygy71 — откроют вечер футуристичным нью?металом с электронными вкраплениями. Тяжёлые биты, индустриальные звуки и синтезаторные текстуры создадут атмосферу кибернетического апокалипсиса. Динамичное световое шоу усилит эффект. SAYO — мощный металкор с элементами электроники и резкими контрастами: от шёпота к крику, от минималистичных партий к плотным гитарным стенам. Их выступление — это эмоциональная буря, которая захватит зал. Descaped — модерн метал с техничными брейками, острыми риффами и экспрессивным вокалом. Жёсткий слэм, плотный звук и прямой контакт с аудиторией — их сет станет настоящим испытанием на прочность. Gonzo Fellaz — взрывная смесь альтернативы и нью?метала с агрессивными риффами, резкими сменами темпа и харизматичным вокалом. Их энергия заставит зал двигаться без остановки. Sleeping satellite — закроют фестиваль мощным сет?листом в стиле электроникор. Мощные брейкдауны, завораживающие электронные мелодии и эмоциональный вокал подведут итог вечера на пике адреналина.