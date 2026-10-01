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Эмоциональное выгорание. Депрессия

Секретер
Аптекарская набережная 6

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

Все слышали и о депрессии и о выгорании. Они похожи по симптомам, но совершенно различны по тактике помощи. Мало кто знает о том, как их отличить и как помочь себе и близким. Оба состояния обычно делают человека пассивной жертвой, считающей свои жизненные дефициты неизбежными спутниками активной жизни и работы. Чем более они выражены, тем сложнее что-то сделать самому. Оба состояния весьма опасны для жизни, но большинство недооценивают серьёзность этих проблем. Поговоришь: • причинах • предрасполагающих факторах • диагностике • эффективных и вспомогательных способах компенсации • профессиональной помощи в работе с выгоранием и депрессией Ведущий: Вадим Сазонов - врач-психотерапевт, бизнес-психолог, HR консультант Стоимость: бесплатно, но тебя просят поддержать проект, заказав позицию из меню

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