Элитный стендап
Паруса на крыше, улица Марата, 5
Начало:
Завершение:
от 500₽ до 600₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Мероприятие, после которого у тебя будет болеть рот от смеха. Четверг — проверка материала. Опытные комики рассказывают свои проверенные шутки, вплетая в выступление новые мысли и панчи. В этот день ты можешь увидеть первыми шутку, которая может стать легендарной в будущем. На мероприятиях будет: меньше — мата, больше — шуток. Да, ты можешь услышать размышления о сексе, но более глубокие, а не на 2 минуты. Да, вполне вероятно будут нецензурные слова, но а как по-другому рассказать про ипотеку? Комики — только ребята с эфирами на ТВ/ютуб-проектах со стажем в стендап-комедии от 5 лет.
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