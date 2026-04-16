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  1. Санкт-Петербург
  2. События

Элитный стендап

Паруса на крыше, улица Марата, 5

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 600₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Мероприятие, после которого у тебя будет болеть рот от смеха. Четверг — проверка материала. Опытные комики рассказывают свои проверенные шутки, вплетая в выступление новые мысли и панчи. В этот день ты можешь увидеть первыми шутку, которая может стать легендарной в будущем. На мероприятиях будет: меньше — мата, больше — шуток. Да, ты можешь услышать размышления о сексе, но более глубокие, а не на 2 минуты. Да, вполне вероятно будут нецензурные слова, но а как по-другому рассказать про ипотеку? Комики — только ребята с эфирами на ТВ/ютуб-проектах со стажем в стендап-комедии от 5 лет.

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