Возраст 18+
Стендап
Про событие
Элитный юмор от команды опытных комиков. Участники ТВ и Ютуб проектов, юмористические монстры, авторы гениальных монологов, нереальные красавчики, дети своих матерей. Тебя встретят в роскошном концертном зале Васильевского острова и порадуют отборными юмористическими монологами.
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