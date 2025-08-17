Элитный юмор от команды опытных комиков. Участники ТВ и Ютуб проектов, юмористические монстры, авторы гениальных монологов, нереальные красавчики, дети своих матерей. Тебя встретят в роскошном концертном зале Васильевского острова и порадуют отборными юмористическими монологами.