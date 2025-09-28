Импровизационное шоу «Элементарно, Вася» — комедия и детектив в одном флаконе. Уникальное импровизационное шоу «Элементарно, Вася», где комики в лице ведущего Василия Шакулина проведут увлекательное расследование преступления. Это мероприятие обещает быть незабываемым благодаря оригинальному сюжету и интерактивному формату.