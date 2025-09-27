[солдаут] Элементарно, Вася!
ул. Восстания 24/27Б
Начало:
Завершение:
1500₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Импровизационное шоу «Элементарно, Вася» — комедия и детектив в одном флаконе. Уникальное импровизационное шоу «Элементарно, Вася», где комики в лице ведущего Василия Шакулина проведут увлекательное расследование преступления. Это мероприятие обещает быть незабываемым благодаря оригинальному сюжету и интерактивному формату.
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