Экстрим (Xtreme)
Mirage bar, Шамшева улица, 4
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от 800₽ до 1000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Ночь трясущихся стен. Основная сцена: NEST SKIPASS HENNEY UPMADEIT DJ EKLER Терраса: alexander wuu 4eu3 brique Вход до 1:00 — 800 руб после — 1000 руб
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