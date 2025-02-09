Экстатичная поэзия - это пространство для твоего творческого проявления и душевной поддержки, где рождается магия момента и зажигаются звёзды. Фортепьяно маэстро Андрея Шаповалова поможет раскрыться каждому. Формат свободного микрофона, где каждый может поделиться тем, что у него внутри. Стихи свои и не свои, песни, перформансы и всё что угодно - сцена ждёт тебя. Тебя ждут сердечные выступления и много обнимашек.