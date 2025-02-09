Экстатичная поэзия
парадный вход с улицы, 2 этаж, зал «Библиотека», Казанская ул., 7
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Завершение:
от 700₽ до 1400₽
Возраст 16+
Выставки
Концерты
Про событие
Экстатичная поэзия - это пространство для твоего творческого проявления и душевной поддержки, где рождается магия момента и зажигаются звёзды. Фортепьяно маэстро Андрея Шаповалова поможет раскрыться каждому. Формат свободного микрофона, где каждый может поделиться тем, что у него внутри. Стихи свои и не свои, песни, перформансы и всё что угодно - сцена ждёт тебя. Тебя ждут сердечные выступления и много обнимашек.
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