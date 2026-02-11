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Экранизировано: «Ди: жажда крови»

Библиотека комиксов
7-я Красноармейская 30, через арку во двор, домофон: 150

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Игры

Про событие

В Библиотеке Комиксов пройдет встреча кинолектория, посвящённого экранизациям и адаптациям комиксов и манги, а также фильмам и мультфильмам, связанным с комикс-индустрией. В октябре многие гонятся за атмосферным кино, где есть мистика и загадка, и сразу же вспоминают «Сумерки», ноты погрузишься в совсем иной мир вампиров. Ты окажешься в далёком будущем, где произошло похищение юной девушки, на поиски которой отправляется команда наёмников, но в поимке беглецов участвуют не только они. Посмотришь материалы проекта: раскадровку, кадры, которые вручную раскрашивали на целлулоидной плёнке, модели персонажей и многое другое.

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