В Библиотеке Комиксов пройдет встреча кинолектория, посвящённого экранизациям и адаптациям комиксов и манги, а также фильмам и мультфильмам, связанным с комикс-индустрией. В октябре многие гонятся за атмосферным кино, где есть мистика и загадка, и сразу же вспоминают «Сумерки», ноты погрузишься в совсем иной мир вампиров. Ты окажешься в далёком будущем, где произошло похищение юной девушки, на поиски которой отправляется команда наёмников, но в поимке беглецов участвуют не только они. Посмотришь материалы проекта: раскадровку, кадры, которые вручную раскрашивали на целлулоидной плёнке, модели персонажей и многое другое.