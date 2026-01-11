8-18 октября в Санкт-Петербурге пройдет XVI Международный фестиваль документального кино о природе, людях и экологических инициативах — Экочашка'26. Международный фестиваль документального кино о людях, которые меняют мир к лучшему – учёных, активистах, волонтёрах и изобретателях, – с показами на Факультете экотехнологий ИТМО, в Севкабеле, «Сборке», библиотеке Маяковского и даже в Пушкине. Расписание смотри по ссылке Пройти регистрацию.