ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Экочашка

смотри на сайте

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Кино
Фестивали

Про событие

8-18 октября в Санкт-Петербурге пройдет XVI Международный фестиваль документального кино о природе, людях и экологических инициативах — Экочашка'26. Международный фестиваль документального кино о людях, которые меняют мир к лучшему – учёных, активистах, волонтёрах и изобретателях, – с показами на Факультете экотехнологий ИТМО, в Севкабеле, «Сборке», библиотеке Маяковского и даже в Пушкине. Расписание смотри по ссылке Пройти регистрацию.

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Ёклмн-фест
Ёклмн-фест

2000₽

Киноглина
Киноглина
до

3800₽

MHFF2026. Дети и родители. Короткий метр со всего света
MHFF2026. Дети и родители. Короткий метр со всего света

350₽

MHFF2026: «Хрупкость. Выдумщица»
MHFF2026: «Хрупкость. Выдумщица»

350₽

Осенний маркет «Сады Диор» 16.10
Осенний маркет «Сады Диор» 16.10

600₽

MHFF2026. Депрессия: короткий метр со всего света
MHFF2026. Депрессия: короткий метр со всего света

350₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи