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8-18 октября в Санкт-Петербурге пройдет XVI Международный фестиваль документального кино о природе, людях и экологических инициативах — Экочашка'26. Международный фестиваль документального кино о людях, которые меняют мир к лучшему – учёных, активистах, волонтёрах и изобретателях, – с показами на Факультете экотехнологий ИТМО, в Севкабеле, «Сборке», библиотеке Маяковского и даже в Пушкине. Расписание смотри по ссылке Пройти регистрацию.
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