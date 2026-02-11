Фестиваль, где в компании фил﻿олога Светланы Гурьяновой и научного журналиста Антона Нелихова ты погрузишься в историю лингвистического и культурного феномена, который так или иначе сопровождает всю взрослую жизнь: маты и ругательства. Узнаешь, откуда произошли бранные слова, как матерились предки на Руси, как использовали мат культурные слои 19 века и как мат служил оберегом в русских деревнях! Осторожно: на фестивале будет использована ненормативная лексика. 18+ О чём будут говорить? — Светлана Гурьянова «Откуда есть пошла русская брань: происхождение и история мата». На лекции узнаешь: — Как появился русский мат и каковы его исходные функции — Правда ли, что мат на Русь принесли монголы — Каково происхождение отдельных матерных слов — Как матерились предки в берестяных грамотах, на стенах построек и даже на полях богослужебных книг — Какие матерные слова были потеряны — Как матерился Пушкин, и чем ругательства его эпохи отличались от современных Лектор: Светлана Гурьянова — филолог, популяризатор лингвистики, автор книги «В начале было кофе», тг-канала «Восстание редуцированных» и блога «Истоки слова». — Антон Нелихов «Как и зачем ругались в деревне». Ругань в русской традиции можно разделить на три части: чёрное слово, злое слово, матерное слово. «Чёрные слова» — безобидные на современный вкус чертыханья. В деревнях они, наоборот, считались самыми опасными. Любой крестьянин мог рассказать историю о детях, проклятых чёрными словами. Детях, которые невидимыми бегают по свету и никак не могут умереть. «Злые слова» составляли целую коллекцию причудливых выражений: «Дурочка ты, глот ненасытный, лоханка бездонная, пропоица бесстыжая». Ими принижали и злили недоброжелателей. А мат часто выполнял функции не ругани, а оберега. Матом отпугивали домовых. Матом боролись с духами болезней. Матом предохранялись от колдовства. Мат был очень привычным в деревнях. В качестве меткого слова он упоминался даже в самых детских народных сказках. Матерные слова писали на кольцах и поддужных колокольчиках. Лектор: Антон Нелихов — научный журналист, финалист премии «Просветитель» (2023), лауреат премии «За верность науке» (202﻿3), автор книг по естественной истории и фольклору, создатель паблика «Газетная пыль» и «Минутка этнографии», автор книги «Мифы окаменелостей. От костей великанов и пальцев водяных до зубов дракона и стрел с неба».