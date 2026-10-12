Исторический ужин, на котором ты обсудишь эпоху Екатерины II, её любовников, друзей и врагов. Немке по происхождению и воспитанию было суждено править Российской империей после свержения её супруга Петра III. Она вошла в историю как победительница турок и просвещённая императрица, общавшаяся с ведущими французскими философами той эпохи. Но история Екатерины — это не только рассказ о дворцовых переворотах и фаворитах, таких как Орлов и Потёмкин. В годы её правления складывалось городское общество, объединявшее представителей разных сословий — от университетского профессора до неграмотного мещанина. Современный российский город, даже спустя столетия, во многом наследует екатерининской эпохе. Лектор — историк, писатель и ведущий подкастов «Последний Романов» и «На репите» Аркадий Романов. В меню: — Салат «Петровский» с треской горячего копчения — Сливочная перловка с томлёной щекой — Тарт-татен с грушей — Бокал игристого вина — Чай