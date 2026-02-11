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Эгрегор

Галерея Сарай, Литейный пр., д. 53 (вход через арку и Шереметевский сад)

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200₽
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Новый участник проекта «Было / Не Было» в галерее «Сарай» Музея Анны Ахматовой — современный петербургский художник Сергей Савельев. Он исследует тему «герметичной экзистенции» — существования в замкнутом, удушливом пространстве, где цвет становится наказуемым, а тьму прорезают вспышки электрических замыканий и мерцание советских люминесцентных ламп. Здесь разрешены тайные сообщества и маски. Художник придумывает архаичный язык несостоявшегося цифрового будущего, сочиняет сказку о потерянном времени, изобретает метавселенную, в которой дети-старички, по-латуровски освещённые светом экранов, погружаются в вязкую серую безысходность. Режим работы: Ежедневно — с 14.00 до 18.30, в среду — с 14.00 до 20.00 Понедельник — выходной

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