Возраст 18+
Стендап
Про событие
Ефим Серкин — участник «Шоу историй» на канале Стендап Клуба, Открытого микрофона (Open Mic) и Денежного Микрофона (Money Mic) в ВК Видео. Ефим даст свой сольный концерт в Питере, где расскажет свои лучшие шутки. Приходи посмотреть на молодого и крутого комика из андеграунда, потому что скоро он будет молодым крутым комиком не из андеграунда.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи