Ефим Серкин — участник «Шоу историй» на канале Стендап Клуба, Открытого микрофона (Open Mic) и Денежного Микрофона (Money Mic) в ВК Видео. Ефим даст свой сольный концерт в Питере, где расскажет свои лучшие шутки. Приходи посмотреть на молодого и крутого комика из андеграунда, потому что скоро он будет молодым крутым комиком не из андеграунда.