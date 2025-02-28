Эдит Пиаф. Padam!
13-я линия Васильевского острова, 70
Начало:
Завершение:
от 1700₽ до 2400₽
Возраст 16+
Спектакли
Про событие
Представление по мотивам книги великой французской певицы Эдит Пиаф «Моя жизнь». Впереди последняя глава её жизни... жизни ужасной и — изумительной! Жизни, которую нельзя рассказывать маленьким детям. Эдит: «Самое главное — любить, быть любимой и быть в согласии с самой собой. Я так счастлива... Я бы хотела, чтобы это длилось долго-долго. Я забыла свои годы. Я опять превратилась в ту девчонку, которая день за днём мечтала о счастье».
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи