Представление по мотивам книги великой французской певицы Эдит Пиаф «Моя жизнь». Впереди последняя глава её жизни... жизни ужасной и — изумительной! Жизни, которую нельзя рассказывать маленьким детям. Эдит: «Самое главное — любить, быть любимой и быть в согласии с самой собой. Я так счастлива... Я бы хотела, чтобы это длилось долго-долго. Я забыла свои годы. Я опять превратилась в ту девчонку, которая день за днём мечтала о счастье».