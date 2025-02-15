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Эдит Пиаф. Padam!

Арт-бар «Сухой закон»
Кирочная ул., 11

Начало:

Завершение:

от 1700₽ до 2400₽
Возраст 18+
Спектакли
Еда

Про событие

Представление по мотивам книги великой французской певицы Эдит Пиаф «Моя жизнь». Впереди последняя глава её жизни... жизни ужасной и — изумительной! Жизни, которую нельзя рассказывать маленьким детям. Эдит: «Самое главное — любить, быть любимой и быть в согласии с самой собой. Я так счастлива... Я бы хотела, чтобы это длилось долго-долго. Я забыла свои годы. Я опять превратилась в ту девчонку, которая день за днём мечтала о счастье».

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