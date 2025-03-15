Эдит Пиаф. Padam!
Кирочная ул., 11
Начало:
Завершение:
от 1300₽ до 1500₽
Возраст 16+
Спектакли
Про событие
Эдит Пиаф – легендарная женщина и певица, о жизни которой все еще говорят, в том числе со сцен многочисленных театров. «Эдит Пиаф. Padam!» – представление по мотивам книги самой Пиаф «Моя жизнь». Впереди последняя глава ее жизни... жизни ужасной и — изумительной! Жизни, которую нельзя рассказывать маленьким детям.
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