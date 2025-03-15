Эдит Пиаф – легендарная женщина и певица, о жизни которой все еще говорят, в том числе со сцен многочисленных театров. «Эдит Пиаф. Padam!» – представление по мотивам книги самой Пиаф «Моя жизнь». Впереди последняя глава ее жизни... жизни ужасной и — изумительной! Жизни, которую нельзя рассказывать маленьким детям.