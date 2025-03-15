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Эдит Пиаф. Padam!

Арт-бар «Сухой закон»
Кирочная ул., 11

Начало:

Завершение:

от 1300₽ до 1500₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Эдит Пиаф – легендарная женщина и певица, о жизни которой все еще говорят, в том числе со сцен многочисленных театров. «Эдит Пиаф. Padam!» – представление по мотивам книги самой Пиаф «Моя жизнь». Впереди последняя глава ее жизни... жизни ужасной и — изумительной! Жизни, которую нельзя рассказывать маленьким детям.

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