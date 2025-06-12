Eburet: Last Sample Sale
Кафе Chaos, Севкабель Порт, Кожевенная линия, 34
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 0+
Фестивали
Про событие
Распродажа предметов с «особенностями» от Eburet — бренда мебели из переработанного пластика. Last Sample Sale пройдёт в двух форматах: офлайн и онлайн. Офлайн-распродажа состоится 12 июня на летней террасе кафе Chaos от Eburet. Там будут представлены уникальные товары и предметы, которые ранее никогда не продавались со скидкой. Например, лампы Nyamba или вешалки Bar. Команда Eburet позаботилась о комфорте и сюрпризах для гостей: в день распродажи сотрудники донесут товары до транспорта; к любой покупке выдадут купон на бесплатной кофе в Chaos. А тех, кто совершит покупку от 70 000 рублей, ожидает бокс с подарками от бренда и его партнёров. В течение 12-15 июня акция будет действовать на сайте. Изъян предмета не станет сюрпризом — все особенности описаны в карточке товара на сайте. Скидка на предметы будет варьироваться от 15% до 35% в зависимости от «особенности». Онлайн распродажа пройдёт здесь: https://eburet.com/page70275417.html
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи