Место действия: просторный лифт в элитном доме, обшитый красной кожей и украшенный огромными зеркалами. Двое мужчин садятся в один лифт, кабина трогается и застревает. Мужчины начинают общаться и выясняется, что общего у них мало — разное социальное положение, разный стиль в одежде, разная манера поведения, но кое что, или уместнее будет сказать кое кто, их все таки объединяет — женщина! Казалось бы, история банальна — замкнутое пространство и два соперника, которые вынуждены общаться. Но не все так просто. Истинным украшением пьесы становятся по-настоящему смешные шутки, тонкие психологические нюансы то и дело встречающиеся за неожиданными поворотами сюжета и, конечно же, исключительно удачный актерский состав.