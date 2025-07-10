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  1. Санкт-Петербург
  2. События

Двое в лифте, не считая текилы

улица Комиссара Смирнова, 15

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 5000₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Место действия: просторный лифт в элитном доме, обшитый красной кожей и украшенный огромными зеркалами. Двое мужчин садятся в один лифт, кабина трогается и застревает. Мужчины начинают общаться и выясняется, что общего у них мало — разное социальное положение, разный стиль в одежде, разная манера поведения, но кое что, или уместнее будет сказать кое кто, их все таки объединяет — женщина! Казалось бы, история банальна — замкнутое пространство и два соперника, которые вынуждены общаться. Но не все так просто. Истинным украшением пьесы становятся по-настоящему смешные шутки, тонкие психологические нюансы то и дело встречающиеся за неожиданными поворотами сюжета и, конечно же, исключительно удачный актерский состав.

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