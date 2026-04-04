На первый взгляд Пьеса Гибсона крайне банальна. Встречаются двое, потом их пути расходятся – типичная история знакомая многим. Но все встречи не случайны. Каждая встреча – возможность разобраться в себе и чем-то помочь другому. Иногда – через заботу, любовь, понимание, а иногда – через боль, ненависть и страдания, чтобы, наконец, понять, чего же мы хотим на самом деле и кем являемся.