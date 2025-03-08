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  1. Санкт-Петербург
  2. События

Двое на качелях

Театральная площадка «Зал#3»
пр. Медиков, д. 3А, Ленполиграфмаш, Дизайн-Парк, 2 этаж

Начало:

Завершение:

от 900₽ до 1400₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Спектакль по мотивам одноимённой пьесы У. Гибсона. На первый взгляд Пьеса Гибсона крайне банальна. Встречаются двое, потом их пути расходятся – типичная история знакомая многим. Но все встречи не случайны. Каждая встреча – возможность разобраться в себе и чем-то помочь другому. Иногда – через заботу, любовь, понимание, а иногда – через боль, ненависть и страдания, чтобы, наконец, понять, чего же мы хотим на самом деле и кем являемся. Режиссер: Вероника Бевза. Хореограф: Вероника Бевза. Художник по свету: Фима Осипов . Гитель: Анна Павлова. Джерри: Дмитрий Палешев.

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