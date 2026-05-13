Жители хрущёвок, обитатели индустриальных городков – продавцы, литераторы, строители и чернорабочие. Все — части хроники. Здесь проживают свои кризисы, срывы и взлёты на фоне непрерывного хаоса мировой истории. И здесь сплетаются семейные отношения, старые песни, соседские разборки, Дверь в подъезд, оклеенная объявлениями. Место проведения: У дома 3-5 по улице Некрасова сверните в переулок, слева рядом с граффити с Виктором Цоем ты увидишь вход на площадку. Двери в театр открываются за 20 минут до начала мероприятия.