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  1. Санкт-Петербург
  2. События

Дверь

Узел
улица Некрасова, 3-5

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Жители хрущёвок, обитатели индустриальных городков – продавцы, литераторы, строители и чернорабочие. Все — части хроники. Здесь проживают свои кризисы, срывы и взлёты на фоне непрерывного хаоса мировой истории. И здесь сплетаются семейные отношения, старые песни, соседские разборки, Дверь в подъезд, оклеенная объявлениями. Место проведения: У дома 3-5 по улице Некрасова сверните в переулок, слева рядом с граффити с Виктором Цоем ты увидишь вход на площадку. Двери в театр открываются за 20 минут до начала мероприятия.

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