Спектакль-прочтение. Хроники - жанр новой пьесы Алексея Житковского "Дверь". Хроники – так называют исторические пьесы Шекспира. Там героями становятся короли, герцоги, полководцы. Но катастрофы истории проходят не только Короли. Жители хрущёвок, обитатели индустриальных городков – продавцы, литераторы, строители и чернорабочие. Все мы – части хроники. Мы проживаем свои кризисы, срывы и взлёты на фоне непрерывного хаоса мировой истории. И здесь сплетаются семейные отношения, старые песни, соседские разборки, Дверь в подъезд, оклеенная объявлениями. Режиссер: Александр Савчук. В ролях: Коля - Александр Савчук. Дверь - Ника Савчук.