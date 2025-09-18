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Дверь

Узел
улица Некрасова, 3-5

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Спектакль-прочтение. Хроники - жанр новой пьесы Алексея Житковского "Дверь". Хроники – так называют исторические пьесы Шекспира. Там героями становятся короли, герцоги, полководцы. Но катастрофы истории проходят не только Короли. Жители хрущёвок, обитатели индустриальных городков – продавцы, литераторы, строители и чернорабочие. Все мы – части хроники. Мы проживаем свои кризисы, срывы и взлёты на фоне непрерывного хаоса мировой истории. И здесь сплетаются семейные отношения, старые песни, соседские разборки, Дверь в подъезд, оклеенная объявлениями. Режиссер: Александр Савчук. В ролях: Коля - Александр Савчук. Дверь - Ника Савчук.

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