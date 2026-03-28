Романтическая комедия по мотивам пьесы Уильяма Шекспира. Страшное кораблекрушение разлучает близнецов Виолу и Себастьяна. Чудом спасшись и оказавшись в городе Иллирия, Виола переодевается в мужскую одежду и устраивается к управителю города, герцогу Орсино, который страстно влюблён в графиню Оливию. Виола влюбляется в герцога, а Оливия влюбляется в Виолу, думая, что это мужчина. В городе появляется брат Себастьян, считающий сестру погибшей, и близнецов начинают путать. Тут начинается круговорот весёлых недоразумений...