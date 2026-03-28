ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Двенадцатая ночь, или что угодно

Лендок
наб. Крюкова канала, 12

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Романтическая комедия по мотивам пьесы Уильяма Шекспира. Страшное кораблекрушение разлучает близнецов Виолу и Себастьяна. Чудом спасшись и оказавшись в городе Иллирия, Виола переодевается в мужскую одежду и устраивается к управителю города, герцогу Орсино, который страстно влюблён в графиню Оливию. Виола влюбляется в герцога, а Оливия влюбляется в Виолу, думая, что это мужчина. В городе появляется брат Себастьян, считающий сестру погибшей, и близнецов начинают путать. Тут начинается круговорот весёлых недоразумений...

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Homo Omon. Эхо будущего
Homo Omon. Эхо будущего

от 2200₽

Вий
Вий

от 800₽

Контейнер №7
Контейнер №7

1290₽

Урод
Популярное
Урод

от 1500₽

Русалочка
Русалочка

1700₽

Монро: ненормальная!
Выбор редакции
Монро: ненормальная!

от 2150₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста