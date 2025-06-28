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  1. Санкт-Петербург
  2. События

[отменено] Дрянь

Бар «Ветки», Гатчинская улица, 17

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Премьера спектакля. Жизнь главной героини — трагикомическая чехарда событий с то приходящим, то уходящим нервным бойфрендом, беспорядочными сексуальными связями, постоянной выпивкой, склонностью к клептомании, депрессивной сестрой-анорексичкой, чередой странных друзей и затаённой непреходящей болью, шокирующую причину которой ты узнаешь не сразу. Режиссер: Михаил Гранкин Актриса: Анна Андреева

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