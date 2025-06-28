Премьера спектакля. Жизнь главной героини — трагикомическая чехарда событий с то приходящим, то уходящим нервным бойфрендом, беспорядочными сексуальными связями, постоянной выпивкой, склонностью к клептомании, депрессивной сестрой-анорексичкой, чередой странных друзей и затаённой непреходящей болью, шокирующую причину которой ты узнаешь не сразу. Режиссер: Михаил Гранкин Актриса: Анна Андреева