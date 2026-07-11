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Друзья: Сезон охоты (Mates: Hunt Season)

Ритмы
Кожевенная линия, 34

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Завершение:

от 666₽ до 777₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Вечеринка, где традиционно отмечают праздник призраков, ведьм и тыкв. Основной зал: хип-хоп, поп и рэп: Yungatla, Anfrv, Viktoryplo, Artemee, Sunnnya, Matveezy, LR13 и Goat Андеграунд-лаунж: аутентичный подвал для отдыха и нетворкинга: подарки, проектор, фотозона и даже сладкая вата Важная информация: — фейс-контроль и дресс-код, 18+ (с собой возьми оригинал паспорта), вход до 01:30 — проносить напитки и еду запрещено, на территории работают два платных бара

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