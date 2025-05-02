ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

DreamFest

Юсуповский сад

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 5000₽
Возраст 0+
Фестивали

Про событие

Душевный фестиваль романтики и исполнения желаний со смешением эпох, стилей и сюжетов в самом сердце Петербурга. Тебя ждут рок-хиты в исполнении симфонического оркестра, пиротехнический флайборд-перфоманс в сопровождении лазеров, космическая зона (планетарий, телескопы, огромная Луна на воде и парад планет), остров желаний с масштабными светящимися медузами, фонарики желаний и многое другое.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Светский винтаж | 12:00
Светский винтаж | 12:00

500₽

Светский винтаж | 14:00
Светский винтаж | 14:00

500₽

Светский винтаж | 16:00
Светский винтаж | 16:00

500₽

Светский винтаж | 12:00
Светский винтаж | 12:00

500₽

Светский винтаж | 14:00
Светский винтаж | 14:00

500₽

Светский винтаж | 16:00
Светский винтаж | 16:00

500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста