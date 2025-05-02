Душевный фестиваль романтики и исполнения желаний со смешением эпох, стилей и сюжетов в самом сердце Петербурга. Тебя ждут рок-хиты в исполнении симфонического оркестра, пиротехнический флайборд-перфоманс в сопровождении лазеров, космическая зона (планетарий, телескопы, огромная Луна на воде и парад планет), остров желаний с масштабными светящимися медузами, фонарики желаний и многое другое.