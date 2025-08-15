Фестиваль романтики и исполнения желаний, сказочный и душевный, неожиданное смешение эпох, стилей и сюжетов в одном месте и времени состоится в самом сердце Петербурга: - Симфонический оркестр, покоривший пять континентов, исполнит мировые рок-хиты - Невероятное огненно-пиротехническое шоу и ярчайшее шоу огнеметов поразят воображение лучшими постановками жанра - Уникальный пиротехнический флайборд перфоманс в сопровождении лазеров - «Легенда о фонарщике» - зажжем браслеты-светлячки вместе с гостями фестиваля - Исторический бал ХIX века - Уникальный проект «Музыка души» в окружении сотен свечей позволит услышать как звучит ваша душа - Космическая зона: планетарий, телескопы, огромная Луна на воде и парад планет, к которым можно прикоснуться - Королевство Алисы в стране Чудес – летающая голова Чешира, Белый кролик, неуловимый Шляпник, а также прогулка среди трехметровых мухоморов под звуки глюкофона и огромные порхающие бабочки - Остров желаний, где под нежные звуки арфы можно загадать свое самое сокровенное желание - Множество завораживающих световых арт-объектов, немое кино и множество мастер-классов на любой вкус - И конечно же, тысячи фонариков желаний, которые, согласно древней легенде, воплотят мечты в реальность