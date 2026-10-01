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Драм-н-бейс разнос

Птичья Личность
улица Рубинштейна, 28Д

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от 390₽ до 990₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Повод, чтобы потрясти пол в андеграунд-баре. Большой драм-н-бейс-разнос: 22:00 — Neo Nilla 23:30 — Uutniy 00:30 — Rarov 01:30 — Veres 02:30 — Rayfield 03:30 — Alex Romanov 04:30 — DJ 175 Техно «отдых» в баре: техно / электро / техно-хаус 22:00 — E_liz 23:30 — Andrs 00:30 — Raptail 01:30 — Razdaet 02:30 — Van Seven 03:30 — RAM 04:30 — Chocozu

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