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Дорога в Мытищи

Узел
улица Некрасова, 3-5

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Человек средних лет обнаруживает себя ночью на Ленинградском вокзале в Москве. Он не помнит и не понимает как оказался тут, но каким-то внутренним чутьем ощущает — ему нужно поехать в Мытищи. Прямо сейчас. Именно там в ночном караоке баре «у Ашота» он встречает … самого себя. Но на 15 лет моложе… Единственный в своем роде спектакль-трип, собранный небольшой командой Саш — Громыко и Ерахтина и режиссером Таней Вайнштейн. Дорога в Мытищи - просто проба разговора о сложном — времени, любви, возрасте, кризисе самоидентификации. Стендап, реп и танцы. Монологи и много пива, да и на сцене тоже.

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