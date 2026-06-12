Осенью, когда листопад завершится и начнутся тёмные дни, возвращают энергию через все пять органов чувств: — Смотреть на красивое — Нюхать яркое — Трогать тактильное — Слушать странное — Пробовать необычное Постараются сохранить энергию лета до самой весны. В рамках интерактивных прогулок посетишь: — музеи и выставки — сады и оранжереи — аквапарки и экотропы — рынки и заброшки — ну и всякую разную еду попробуешь Не только прогулка, но и игры. На прогулке за выполнение трёх заданий на локациях (сложность выбираешь сам) можно получить сувенир на память от @fsd_spb Везде будешь что-то нюхать, трогать и пробовать. Искать красивое, развлекаться и создавать запас внутреннего солнца. Участие: 2000р., включён напиток/дегустация. Всего 6 мест Парам и дружеским компаниям этот формат не подойдёт.