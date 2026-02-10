Дневная вечеринка
улица Красного Текстильщика, 10-12АШ
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от 1500₽ до 2600₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Лето, ты ли это? Здесь упаковали любимых артистов, спроектировав красивую крышу, поставили звук и свет, организовали большой раздел летних активностей. Диджеи: Диджей Assault Кассета Yablochko Zelenoe Cable Toy Hoopa
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