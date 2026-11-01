Самый непредсказуемый и увлекательный формат. Сказки и музыка — союз, проверенный веками. Но что, если сказочник понятия не имеет, какую сказку будет рассказывать, а музыканты не знают, что им предстоит сыграть? Добро пожаловать на Сказочный джем! У Гайдука найдётся история под любой музыкальный эксперимент, которому ещё даже не придумали названия. Возможно, ты услышишь историю, которая заставит смеяться до слёз, задуматься о вечном или обнаружить глубокую мудрость в совершенно нелепых обстоятельствах. Но, вероятнее всего, всё произойдёт одновременно.