Выбор редакции
Дмитрий Гайдук. Сказочный джем
ул. Маршала Говорова, 47
Начало:
Завершение:
700₽
Возраст 18+
Концерты
Необычное
Про событие
Самый непредсказуемый и увлекательный формат. Сказки и музыка — союз, проверенный веками. Но что, если сказочник понятия не имеет, какую сказку будет рассказывать, а музыканты не знают, что им предстоит сыграть? Добро пожаловать на Сказочный джем! У Гайдука найдётся история под любой музыкальный эксперимент, которому ещё даже не придумали названия. Возможно, ты услышишь историю, которая заставит смеяться до слёз, задуматься о вечном или обнаружить глубокую мудрость в совершенно нелепых обстоятельствах. Но, вероятнее всего, всё произойдёт одновременно.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи