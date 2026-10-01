Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? В детстве ответить было проще, а теперь ты пытаешься разобраться, чего хочешь от жизни, есть ли у тебя предназначение и обязательно ли вообще найти дело всей жизни. Попробуешь разобраться на встрече дискуссионного клуба. Что будешь делать? — обсуждать, что такое предназначение, призвание, миссия, дело и работа — разбираться, чем отличаются эти понятия — вместе составлять ментальную карту — делиться мыслями и искать собственные ответы Никаких лекций и готовых ответов. Только обсуждение, вопросы и твои мысли. Кто проводит встречу? Екатерина Соколова — психолог-консультант, изучает системную работу с тревогой. Андрей Горбачевский — предприниматель, более семи лет изучает мышление и практическую психологию. Проводит частные сессии по работе с эмоциями.