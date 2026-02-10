Дикая вечеринка
Петроградская набережная, 18
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Завершение:
от 1200₽ до 2600₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Вечеринка в диком стиле: огни ночного города, свобода самовыражения и атмосфера последних тёплых ночей. Что тебя ждёт: • мощные диджей-сеты и танцы до самой ночи • фотозоны и фотографы • стильный дресс-код • новые знакомства и комьюнити Дресс-код: вайлд-эстетика, анималистичный принт, кожа
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