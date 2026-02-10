Вечеринка в диком стиле: огни ночного города, свобода самовыражения и атмосфера последних тёплых ночей. Что тебя ждёт: • мощные диджей-сеты и танцы до самой ночи • фотозоны и фотографы • стильный дресс-код • новые знакомства и комьюнити Дресс-код: вайлд-эстетика, анималистичный принт, кожа