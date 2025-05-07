Один вечер — премьера двух танцевальных спектаклей. Интерактивный танцевальный спектакль «KRASOTA» — о границах идеала, тела и восприятия. «KRASOTA» — перформанс на стыке танца и технологий, где живое движение взаимодействует с интерактивными проекциями в живом времени, превращая сцену в меняющееся визуальное пространство. Хореограф Ксения Михеева и лондонская компания Dance.Film.Performance (DFP) представляют премьеру современного спектакля, созданного в коллаборации с видеохудожником AMIANGELIKA и художественным руководителем DFP Ангелиной Горгаевой. «KRASOTA» предлагает взглянуть на несовершенство как на акт свободы и приглашает к переосмыслению образа сосуществования. Хореограф, режиссёр-постановщик: Ксения Михеева Продакшн: Dance.Film.Performance (DFP) Креативный продюсер: Ангелина Горгаева Исполнительный продюсер: Екатерина Гордеева Видеохудожник: AMIANGELIKA Музыкальный продюсер: E4TEEN MUSIC Исполнители: Ангелина Горгаева, Ксения Михеева, Максим Микичук, Ася Молодова, Никита Маркелов, Богдан Панченко, Станислав Пономарев Спектакли проходят в формате 360° — действие разворачивается в центре зала и видно с любого места.