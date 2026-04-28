«Девочки в культуре» — спектакль театра горожан с работниками культуры. Кто реставрирует кафтан Петра I, кто 30 лет руководит «хором бабушек» и собирает народные песни, кто создает праздники, кто работает в цехах театров, кто учит детей петь... Кто все эти люди? Почему они выбрали заниматься этими непопулярными и не денежными занятиями? Нужна ли «массе» культура, которую они несут? И какое место у культуры в 2026 году? 6 настоящих работников культуры сами ответят на эти вопросы в спектакле театра горожан «Девочки в культуре». Театр горожан — это театр, в котором люди рассказывают о своём опыте, без посредников в виде актёров. Актёрский состав — девочки в культуре: Елизавета Хатунцева — художник - реставратор тканей Русского музея, реставрирует Знамя Петровского времени; Нина Артёменко — руководитель Народного коллектива фольклорного ансамбля «Домострой» Дома культуры «Парголовский», этномузыколог, собиратель и исследователь русского и казачьего фольклора; Екатерина Загородникова — видеоинженер театра марионеток им. Е.С. Деммени, студентка-культуролог СПбГИК, eх-костюмер театра «Комедианты»; Елена Мосьпан — бывший-арт-директор праздничного агентства «Авокадо», ведущая, организатор мероприятий, режиссер; Мария Ахлибинская — руководитель образцового вокального коллектива «Питер Пэн» в культурно досуговом - центре «Московский», певица; Наталия Груздева — художник, реставратор Русского музея, бывший-реставратор Государственного Эрмитажа, бывший-продавец книг «Подписных изданий