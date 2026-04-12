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devit / illusion

Technodoner, улица Некрасова, 28

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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Два вечера, два взгляда на техно: от индустриального нажима до гипнотического грува. 13.11 / пятница / 21:00 Devit Тунисский диджей, который базируется в России. Тёмное техно, электро и индустриальные текстуры. Звук с нажимом, ритм с гипнотическим эффектом. 14.11 / суббота / 21:00 Illusion Техно как способ выйти за пределы привычного восприятия. В сете Illusion встретятся грув и гипнотические ритмы на скорости 140–147 ударов в минуту. Музыка, в которой легко потерять счёт времени и сложно устоять на месте.

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