Два вечера, два взгляда на техно: от индустриального нажима до гипнотического грува. 13.11 / пятница / 21:00 Devit Тунисский диджей, который базируется в России. Тёмное техно, электро и индустриальные текстуры. Звук с нажимом, ритм с гипнотическим эффектом. 14.11 / суббота / 21:00 Illusion Техно как способ выйти за пределы привычного восприятия. В сете Illusion встретятся грув и гипнотические ритмы на скорости 140–147 ударов в минуту. Музыка, в которой легко потерять счёт времени и сложно устоять на месте.