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Датамош: Проклятые файлы

Сердце
Лиговский проспект, 50к16

Начало:

Завершение:

от 667₽ до 1444₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Датамош-альтернатива Хэллоуину в ночь на 1 ноября. Городские легенды гласят, что в эту дату перегруз на амен-брейках становится особенно грязным. Vrumzsssr Gamegate Vandvl Knife Loves Me Lalekun Teaching in Trips Celestric Soundtest //Akita! Friendlee Machine Скидка на билет всем, кто придёт в тематических образах: хорроры, крипипасты, мрачный фольклор. Хардкор / Драм-н-бейс / Чиптюн / Брейкор / Трешвейв / Витчхаус

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