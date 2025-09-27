Dark Market
Арт-пространство 21/23, Загородный проспект, 21-23
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Фестивали
Про событие
Ярмарка-маркет в (dark / gothic / decadence / uglycore) тематике. Независимые мастера и локальные бренды соберутся вместе на один вечер, чтобы объединить людей, близких по духу и чувству стиля. Уникальные изделия ручной работы. Организовано в творческом симбиозе брендов мгла пластик, совместно с музыкальным комьюнити Айви. Как их найти узнаешь в тг-канале: https://t.me/darkmarketmglaplastic
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