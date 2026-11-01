Лекция о 80-х годах в андеграундной музыкальной культуре. Как зарождались первые победы известных и не очень групп, несмотря на дефицит оборудования? На какие ухищрения шли музыканты, чтобы добиться в скромных условиях квартир, подвалов и ДК свежего и модного на тот момент звучания — от самодельной электроники до редких отечественных и зарубежных инструментов? Рассмотришь сцены и особенности их развития в разных городах, послушаешь записи и примеры звучания техники тех лет, и разберёшь, как сильно этот процесс повлиял и похож на современную инди-сцену. Важно: в пространстве нужно находиться без обуви, поэтому, пожалуйста, учитывай это при выборе образа. Вопросы и запись — в тг.