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Cиндром человека

Александринский театр и Новая сцена
набережная реки Фонтанки, 49А

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

«Ненастоящий свет. Пустая комната. Одна и та же музыка. Неужели теперь все будет хорошо? Здесь никто не был знаком раньше, не понимаю, что происходит, как будто даже собственные очертания тускнеют, я забываю себя. Создаётся впечатление, что все дни повторяются, тело двигается самостоятельно, очень чётко, но здесь я точно впервые. Мне не страшно, я не чувствую грусти, да, и радости тоже, ничего не чувствую. Мне говорят — я должен смириться с этим. Когда я смирюсь, станет хорошо. Мне говорят, и я должен повторять: Смирение — это хорошо». Хореограф-постановщик: Даниил Левищев. Исполнители: Анна Цыганкова, Дарья Стасий, Диана Макарова, Даниил Левищев. Звукорежиссёр: Комиссарова Марина.

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