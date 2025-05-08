«Ненастоящий свет. Пустая комната. Одна и та же музыка. Неужели теперь все будет хорошо? Здесь никто не был знаком раньше, не понимаю, что происходит, как будто даже собственные очертания тускнеют, я забываю себя. Создаётся впечатление, что все дни повторяются, тело двигается самостоятельно, очень чётко, но здесь я точно впервые. Мне не страшно, я не чувствую грусти, да, и радости тоже, ничего не чувствую. Мне говорят — я должен смириться с этим. Когда я смирюсь, станет хорошо. Мне говорят, и я должен повторять: Смирение — это хорошо». Хореограф-постановщик: Даниил Левищев. Исполнители: Анна Цыганкова, Дарья Стасий, Диана Макарова, Даниил Левищев. Звукорежиссёр: Комиссарова Марина.